Угода з США про надра: Україна ухвалила рішення про створення фонду відбудови

Український уряд ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про створення Інвестиційного фонду відбудови в рамках майбутнього договору про природні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - наголосив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що Інвестиційний фонд буде наповнюватися внесками Штатів та України. Прибутки Фонду будуть "реінвестуватись виключно в Україну".

Зазначається, що даний Фонд створюється на засадах "50 на 50". Українська держава також зберігає повний контроль над природними ресурсами. Крім того, домовленість не має "гальмувати" євроінтеграційний рух країни.

Угода між Україною та США щодо надр

Нагадаємо, ще у лютому Україна та США розпочали обговорення угоди щодо рідкісноземельних металів. З того часу обидві сторони працювали над умовами, які відповідатимуть інтересам Києва та Вашингтона.

У березні офіційний Вашингтон передав Києву новий проект угоди. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали деталі співпраці.

На початку квітня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Київ визначив свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.

Зазначимо, що за інформацією джерел РБК-України, Україна та США можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали вже 30 квітня. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні. А ось прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.

Між тим 30 квітня видання Financial Times розповіло, що підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США може бути під загрозою зриву.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий підписати угоду з Києвом про корисні копалини України хоч сьогодні. Однак, додав чиновник, все залежить від української сторони.

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