Історична церемонія. Коли дивитися коронацію Чарльза III

Коли пройде церемонія

Урочистості в Лондоні в день коронації 6 травня розпочнуться з самого ранку. Маршрут проходитиме від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства.

О 08:00 (за київським часом) відкриються оглядові майданчики для глядачів за маршрутом церемонії в Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймс-парку, вздовж торгового центру та Уайтхолла.

О 12:20 процесія з королівською каретою у супроводі сотень військових вирушить до Вестмінстерського абатства.

О 13:00 розпочнеться служба в абатстві , під час якої монарх, згідно з традицією, буде представлений народу, дасть клятву, пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

, під час якої монарх, згідно з традицією, буде представлений народу, дасть клятву, пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол. Близько 16:30 церемонію завершить вітання монарха з балкону Букінгемського палацу та проліт авіації військово-повітряних сил.

Де дивитись

Стежити за церемонією коронації Чарльза III можна буде з будь-якої точки світу в прямій трансляції британських каналів ВВС, ITV 1, Sky News у телеефірі та онлайн на BBC iPlayer, ITVX, на сторінці Sky News у Youtube.

Також онлайн-трансляція буде доступна на каналі The Royal Family в Youtube 6 травня з 12:25.

Як Чарльз III став королем

Принц Чарльз автоматично успадкував титул своєї матері – королеви Єлизавети II. 8 вересня минулого року вона померла в замку Балморал у віці 96 років.

Через 2 дні спеціальна Рада зі вступу в престол проголосила новим сувереном її старшого сина.

Новий монарх отримав ім'я Чарльз III (Сharles III – англ.) і офіційно приступив до виконання своїх обов'язків з 10 вересня 2022. Церемонію коронації було вирішено провести пізніше, оскільки вона є символічною.

Чарльз III був оголошений королем у віці 73 років, таким чином ставши найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії.

Його дружина Камілла здобула титул королеви-консорту. Вона також буде коронована під час церемонії 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Деталі коронації Чарльза III

Церемонія сходження на престол монарха Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відбудеться вперше з 1953 – через 70 років після коронації Єлизавети ІІ.

Сучасна церемонія буде коротшою і з меншою кількістю гостей, але її вартість виявилася набагато дорожчою.

Так, коронація Чарльза III орієнтовно обійдеться в 250 млн фунтів стерлінгів, тоді як вартість церемонії 1953 року склала в перерахунку 47 млн фунтів. Більшість грошей піде на витрати з безпеки, а 100 млн планують витратити на 3-денне святкування.

Примітно, що урочистості триватимуть кілька днів. Бари та паби продовжать години роботи, а у понеділок, 8 травня, британці отримають додатковий вихідний.

Традиційним місцем проведення коронації є Вестмінстерське абатство. Церемонії проводяться у ньому з 1066 року. Чарльз III стане 40 монархом, який зійде на престол у стінах абатства.

Тривалий час зберігалася інтрига, чи приїде на коронацію Чарльза III його молодший син Гаррі з дружиною Меган Маркл. Подружжя спочатку відповіло відмовою, оскільки їхні діти не були вказані у запрошенні на захід.

Однак принц Гаррі все ж таки підтвердив свою участь у коронації, але Меган Маркл на ній не буде. Герцогиня Сассекська залишиться у Каліфорнії з дочкою Лілібет та сином Арчі, чий день народження збігається з датою події.

Загалом на церемонію запросили 2000 поважних гостей, серед яких члени королівської родини, а також світові політики.

У списку гостей прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, члени кабінету міністрів, а також колишні прем'єри Ліз Трасс та Тоні Блер.

Коронацію відвідає президент Франції Еммануель Макрон, перша леді США Джилл Байден, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та інші.

Представники України також будуть присутніми на церемонії 6 травня. До Лондона вирушили перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас президента РФ Володимира Путіна на коронацію не запросили. За даними ЗМІ, Великобританія не надіслала запрошення на церемонію лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

У заходах з нагоди коронації буде задіяно близько 6000 військових. У прольоті авіації над Лондоном братимуть участь 60 літаків, у тому числі "Червоні стріли" Королівських ВПС.