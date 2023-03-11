У Британії сподіваються, що коронація Чарльза ІІІ допоможе покращити відносини з Китаєм, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії хоче запросити на коронацію Чарльза ІІІ одного з китайських чиновників. Подію планують використати для покращення відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Влада Британії розраховує, що коронація, на яку запросять чиновників з усього світу, надасть можливість для переговорів з Китаєм.

При цьому в Лондоні не очікують, що захід відвідає лідер КНР Сі Цзіньпін і, найімовірніше, Пекін представить його радник Ван І. Він уже проводив переговори з главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Як зазначає видання, британські чиновники вважають, що коронація може дати можливість більш предметних переговорів без тиску атмосфери офіційної зустрічі.