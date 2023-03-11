ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Британії сподіваються, що коронація Чарльза ІІІ допоможе покращити відносини з Китаєм, - ЗМІ

Новость на русском →
Лондон, Субота 11 березня 2023 18:30
У Британії сподіваються, що коронація Чарльза ІІІ допоможе покращити відносини з Китаєм, - ЗМІ Фото: у Британії сподіваються, що коронація Чарльза ІІІ допоможе покращити відносини з Китаєм (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Британії хоче запросити на коронацію Чарльза ІІІ одного з китайських чиновників. Подію планують використати для покращення відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Влада Британії розраховує, що коронація, на яку запросять чиновників з усього світу, надасть можливість для переговорів з Китаєм.

При цьому в Лондоні не очікують, що захід відвідає лідер КНР Сі Цзіньпін і, найімовірніше, Пекін представить його радник Ван І. Він уже проводив переговори з главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Як зазначає видання, британські чиновники вважають, що коронація може дати можливість більш предметних переговорів без тиску атмосфери офіційної зустрічі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоКитай міг використати свої кулі-шпигуни в повітряному просторі Великої Британії.

Також ми писали, що британська влада не схвалила плани Китаю побудувати нове посольство в Лондоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Китай Чарльз III Ріші Сунак
NEWS
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації