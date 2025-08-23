UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Історична територія України: ЗСУ підняли прапори над селами в Курській області

Ілюстративне фото: Курська операція ЗСУ (Укрінформ)
Автор: Антон Корж

Українські військові до Дня державного прапора України підняли стяги над населеними пунктами Горналь та Гуєво в Суджанському раойні Курської області. Історично - це територія української Слобожанщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129-ї окремої важкої механізованої бригади.

"До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини. Нині вони майорять над Горналью та Гуєво - як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє", - сказано у повідомленні.

Фото: Google Maps

Нагадаємо, що Сили оборони України зупинили ворога та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області. Там знову майорять прапори України. Росіяни намагаються відбити свої позиції, але без успіху.

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, що у серпні 2024 року після початку операції Сили оборони взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Тільки через понад пів року росіянам вдалося відбити втрачену територію.

За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими. Москва також залучила Північну Корею до бойових дій у Курській області. ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів. Загальні втрати північнокорейських найманців склали не менше 4000 осіб тільки вбитими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьВійна в Україні