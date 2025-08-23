Історична територія України: ЗСУ підняли прапори над селами в Курській області

Нагадаємо, що Сили оборони України зупинили ворога та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області. Там знову майорять прапори України. Росіяни намагаються відбити свої позиції, але без успіху.

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, що у серпні 2024 року після початку операції Сили оборони взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Тільки через понад пів року росіянам вдалося відбити втрачену територію.

За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими. Москва також залучила Північну Корею до бойових дій у Курській області. ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів. Загальні втрати північнокорейських найманців склали не менше 4000 осіб тільки вбитими.