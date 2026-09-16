Історична місія SpaceX: Starship вперше зробить 6 обертів навколо Землі

Орбітальний рекорд: 10 годин у космосі

На відміну від попередніх суборбітальних місій, 14-й політ передбачає повноцінний вихід на орбіту на висоті близько 275 кілометрів.

Корабель має виконати приблизно 6 обертів навколо Землі, а загальна тривалість місії становитиме майже 10 годин.

Фінальним етапом стане контрольований схід з орбіти за допомогою одного двигуна Raptor та приводнення в Тихому океані на заході від Чилі.

Що змінилося?

Перед новим стартом інженери внесли низку критичних змін у конструкцію обох ступенів:

Super Heavy отримав оновлену фільтрацію палива та нове програмне забезпечення для надійного перезапуску двигунів під час посадки в Мексиканській затоці. Минулого разу 3 центральні двигуни забилися льодом, що призвело до жорсткого падіння.

Теплозахист Starship підсилили додатковими кріпленнями для найвразливіших плиток та випробують вигнуті плитки для захисту від плазми.

Перше повторне використання: на корабель Ship 41 встановили 2 плитки, зняті з корпусу Ship 40 після його підйому з Індійського океану.

Ловити прискорювач Super Heavy або верхній ступінь за допомогою вежі цього разу не будуть, щоб уникнути ризику критичних пошкоджень стартового комплексу.

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Потужність мережі Starlink зросте

Розгортання 26 супутників Starlink V3 стане наймасштабнішим оновленням супутникового угруповання. Кожен апарат третього покоління додає 1 терабіт на секунду ємності. Разом це дасть 26 терабіт на секунду додаткової пропускної здатності.

У компанії пояснили: це приблизно в 10 разів перевищує показники одного запуску супутників V2 mini на ракеті Falcon 9.

Крім того, три супутники оснастили спеціальними камерами для зйомки плиток теплозахисту Starship у космосі.