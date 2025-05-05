"Історична кава" і три Patriot: Зеленський провів прощальну розмову з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів останню телефонну розмову з Олафом Шольцом, поки той обіймає посаду канцлера Німеччини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів у Telegram.
"Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля", - написав Зеленський.
За його словами, вони пригадали багато важливих моментів: промова про "Zeitenwende", історичний кава-брейк, що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС.
Згадали і про ППО Patriot та інші поставки систем протиповітряної оборони Україні від Німеччини.
"Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу", - розповів президент.
Нагадаємо, що цього року в Німеччині відбулися вибори, на яких перемогу здобув консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) під керівництвом Фрідріха Мерца.
Уже завтра, 5 травня, відбудеться підписання коаліційної угоди між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) та ХДС/ХСС. Очікується, що наступного дня у Бундестазі Мерца оберуть новим канцлером Німеччини.
Що відомо про Мерца та як він ставиться до України - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Також ми писали, що Шольц виголосив останню промову на посаді канцлера Німеччини. Своє звернення він пов'язав із війною Росії проти України.
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