ua en ru
Нд, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шольц виступив з останньою промовою на посаді канцлера: що сказав про Україну

Гамбург, Неділя 04 травня 2025 10:18
UA EN RU
Шольц виступив з останньою промовою на посаді канцлера: що сказав про Україну Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Олаф Шольц, який залишає посаду канцлера Німеччини, виголосив останню промову. Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Шольц виступив з промовою 3 травня на пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Він наголосив, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

"Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків - це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому", - сказав політик.

Шольц відзначив, що російський диктатор Володимир Путін "знову приніс війну в Європу", і підкреслив, що "ми не повинні і не будемо з цим миритися".

На думку Шольца, Європа - це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

"Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об'єднану Європу", - заявив Шольц.

Новий канцлер Німеччини

Нагадаємо, що цього року у Німеччині відбулися вибори, на яких перемогу отримав консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Вже завтра, 5 травня, буде підписано коаліційну угоду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і ХДС/ХСС. Очікується, що наступного дня у Бундестазі Мерца оберуть новим канцлером Німеччини.

Що відомо про Мерца та як він ставиться до України - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати росармії
Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб оновив втрати росармії
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови