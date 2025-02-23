Кандидат у канцлери Німеччини. Хто такий Фрідріх Мерц та яка його позиція щодо України

Очільник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц може стати наступним канцлером Німеччини. Його партія отримала найвищий рейтинг перед виборами до Бундестагу, які відбуваються сьогодні, 23 лютого.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що відомо про Фрідріха Мерца та що він говорить про війну в Україні.

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Фрідріх Мерц: хто він

Фрідріху Мерцу 69 років, він є головою партії ХДС, в минулому займався юридичною діяльністю.

Народився 11 листопада 1955-го в місті Брілон, що розташовано на заході Німеччини (земля Північний Рейн-Вестфалія).

Під час Другої світової війни його батько воював у складі Вермахту, але близко 4-х років провів у полоні. Згодом працював суддею, та навіть провів кілька великих судових процесів проти нацистських чиновників. Мати Фрідріха Мерца походила з родини колишнього мера Брілона.

Вищу освіту здобув у Боннському університеті за юридичним фахом. Стажувався в суді Саарбрюккена, але невдовзі почав адвокатську практику в приватних хімічних компаніях у Франкфурті та Бонні.

Кар'єра у політиці та бізнесі

З юнацтва Фрідріх Мерц був членом молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу, а у 25 років очолив Брілонське відділення "Молодої спілки" ХДС.

У 1989 році балотувався депутатом до Європейського парламенту. Працював у ЄП протягом одного терміну, входив до Комітету з економічних та монетарних питань.

Після Європарламенту став депутатом Бундестагу від ХДС. Просував законодавчі ініціативи у сфері економіки та фінансів. У 2000 році очолив фракцію ХДС у парламенті Німеччини.

Фото: Мерц очолює ХДС (Getty Images)

Після програшу партії на виборах-2002 Фрідріх Мерц залишив посаду, а його місце посіла Ангела Меркель. Як однопартійці вони працювали разом, але мали ідеологічні протиріччя.

Мерц виступав за консервативний курс ХДС, а Меркель прагнула зробити партію більш "лівою". Меркель блокувала податкову реформу Мерца, а він критикував її реформу охорони здоров'я, а також всупереч їй виступав за загальноєвропейську бюджетну політику і загальний ринок праці.

Після обрання Ангели Меркель на посаду канцлера Фрідріх Мерц ще 4 роки працював у Бундестазі, входив складу Комітету з правових питань. У 2009 він пішов із політики.

Змінив депутатську діяльність на юридичну. Обіймав посаду старшого радника у міжнародній юридичній компанії Mayer Brown, очолював наглядову раду німецького підрозділу інвестиційного гіганту BlackRock.

Завдяки роботі у приватному секторі, Мерц збільшив свої статки до мільйона євро на рік. Має власний літак, який він сам пілотує.

Майбутній канцлер?

Фрідріх Мерц повернувся у політику в 2018 році, прагнучи замінити Ангелу Меркель на посаді очільниці ХДС, проте це вдалося йому лише з третьої спроби.

Він став лідером політичної сили в січні 2022, коли Християнсько-демократичний союз перейшов у опозицію, а канцлером став Олаф Шольц (СДПН).

Через політичну кризу восени 2024 року в Німеччині було оголошено позачергові вибори на 23 лютого 2025.

Фрідріх Мерц веде на вибори блок ХДС/ХСС та претендує на посаду наступного канцлера. У передвиборчих рейтингах його партія має найвищий показник - 30% (дані ZDF-Politbarometer).

Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може отримати 16%.

Фото: вибори в Німеччині - 23 лютого (Getty Images)

У разі перемоги та успішного формування коаліції Мерц обіцяє реформувати податкову систему, знизивши податки.

Також політик наголошує на необхідності жорсткої міграційної політики зі скороченням виплат та стимулюванням мігрантів до пошуку роботи.

Крім того, очільник ХДС хоче зосередитись на збільшенні оборонних спроможностей країни.

Мерц про війну в Україні

Фрідріх Мерц виступає на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Керівник ХДС критикував владу Німеччини та інші країни-союзники за зволікання та обережність у наданні військової допомоги Україні.

Зокрема, на тлі відмови Олафа Шольца надавати далекобійні ракети Taurus, Мерц неодноразово виступав за дозвіл ЗСУ завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах на території РФ.

Під час Мюнхенської безпекової конференції 2025 Фрідріх Мерц знову висловився про надання Taurus Україні. Він заявив, що не проти дати дозвіл, але це має бути узгоджено з іншими країнами, зокрема Францією та Британією.

"Моя особиста позиція і позиція моєї депутатської групи завжди була чіткою щодо цих крилатих ракет. І я хотів би ще раз повторити те, що я казав зараз під час передвиборчої кампанії. Ми повинні бути готові постачати це (ракети, - ред.), але тільки якщо у нас є погодження з європейськими партнерами", - сказав політик.

Фото: візит Мерца до Києва в грудні 2024 (Getty Images)

Щодо членства України в НАТО Фрідріх Мерц каже, що вже є ухвалене рішення про перспективу вступу. І він не згоден з твердженням, що вступ до Альянсу буде неможливий до початку переговорів з Росією.

"Ми прийняли рішення у НАТО під час попереднього саміту, що Україна матиме перспективу членства. Щоб це змінити, треба прийняти спільне рішення. Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе до початку перемовин з Росією", - зазначив він.

Мерц також раніше запропонував створити контактну групу в складі Німеччини, Польщі, Великої Британії та Франції, щоб сформувати спільну позицію щодо справедливого для України закінчення війни.

Мерц вважає, що зазіхання лідера РФ Путіна не обмежуються Україною, а спрямовані "на всю територію колишнього Радянського Союзу". І за кілька років Росія зможе кинути виклик НАТО.

"Росія не повинна більше бачити шансів успішно продовжувати цю війну військовим шляхом", – каже очільник ХДС. На його думку, для цього необхідно, щоб Україна була "достатньо сильною", щоб "ефективно захищатися від російської агресії".

У Мюнхені Мерц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та запевнив у солідарності щодо досягнення миру з позиції сили. Він заявив, що Україна має бути за столом переговорів з РФ за підтримки Європи.

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Фрідріх Мерц у своїй передвиборчій програмній промові назвав перемогу України у війні одним зі своїх ключових пріоритетів у разі обрання на посаду канцлера Німеччини.

"Для України, я вважаю, головна відповідь - вона повинна виграти цю війну", - наголосив він.

На переконання Мерца, перемога України означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, який здійснює державний суверенітет, а також повну свободу вибору політичних і військових союзів.

Більше про позачергові вибори у Німеччині 23 лютого можна дізнатися у матеріалі "Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні".

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації сайту ХДС, DW, zdf.de, дописи Фрідріха Мерца в Х, заяви політика на MSC 2025.