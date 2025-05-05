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"Исторический кофе" и три Patriot: Зеленский провел прощальный разговор с Шольцом

Архивное фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел последний телефонный разговор с Олафом Шольцом, пока тот занимает должность канцлера Германии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в Telegram.

"Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия", - написал Зеленский.

По его словам, они вспомнили много важных моментов: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вспомнили и о ПВО Patriot и других поставках систем противовоздушной обороны Украине от Германии.

"Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело", - рассказал президент.

Новый канцлер Германии

Напомним, что в этом году в Германии состоялись выборы, на которых победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Фридриха Мерца.

Уже завтра, 5 мая, состоится подписание коалиционного соглашения между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС. Ожидается, что на следующий день в Бундестаге Мерца изберут новым канцлером Германии.

Что известно о Мерце и как он относится к Украине - узнайте в нашем материале.

Также мы писали, что Шольц произнес последнюю речь на посту канцлера Германии. Свое обращение он связал с войной России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Владимир ЗеленскийПВООлаф Шольц