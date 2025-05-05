"Исторический кофе" и три Patriot: Зеленский провел прощальный разговор с Шольцом

"Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия", - написал Зеленский.

По его словам, они вспомнили много важных моментов: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вспомнили и о ПВО Patriot и других поставках систем противовоздушной обороны Украине от Германии.

"Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело", - рассказал президент.