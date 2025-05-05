"Исторический кофе" и три Patriot: Зеленский провел прощальный разговор с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский провел последний телефонный разговор с Олафом Шольцом, пока тот занимает должность канцлера Германии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в Telegram.
"Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия", - написал Зеленский.
По его словам, они вспомнили много важных моментов: речь о "Zeitenwende", исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Вспомнили и о ПВО Patriot и других поставках систем противовоздушной обороны Украине от Германии.
"Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело", - рассказал президент.
Напомним, что в этом году в Германии состоялись выборы, на которых победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Фридриха Мерца.
Уже завтра, 5 мая, состоится подписание коалиционного соглашения между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС. Ожидается, что на следующий день в Бундестаге Мерца изберут новым канцлером Германии.
Что известно о Мерце и как он относится к Украине - узнайте в нашем материале.
Также мы писали, что Шольц произнес последнюю речь на посту канцлера Германии. Свое обращение он связал с войной России против Украины.
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