Исторический запуск вертолета на Марсе пришлось отложить

Запуск вертолета Ingenuity , который прибыл на Марс с марсоходом Perseverance, отложили в связи с возможной неисправностью. Полет должен был состояться сегодня, 11 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA .

Сообщается, что запуск перенесли на 14 апреля, поскольку возникли проблемы во время тестового запуска ротора вертолета-дрона. В частности, во время испытаний на скорость вращения несущего винта поступил сигнал о возможных технических проблемах.

"Команда управления вертолетом изучает телеметрию для того, чтобы понять, какие возникли проблемы. Мы планируем попытку управляемого полета вертолета Ingenuity не раньше, чем в среду, 14 апреля", - отметили в NASA.