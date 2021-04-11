RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Історичний запуск вертольота на Марсі довелося відкласти

Автор: РБК-Україна

Запуск вертольота Ingenuity, який прибув на Марс з марсоходом Perseverance, відклали у зв'язку з можливою несправністю. Політ мав відбутися сьогодні, 11 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA.

Повідомляється, що запуск перенесли на 14 квітня, оскільки виникли проблеми під час тестового запуску ротора вертольота-дрона. Зокрема, під час випробувань на швидкість обертання несучого гвинта надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.

"Команда управління вертольотом вивчає телеметрію для того, щоб зрозуміти, які виникли проблеми. Ми плануємо спробу керованого польоту вертольота Ingenuity не раніше, ніж в середу, 14 квітня", - зазначили в NASA.

Нагадаємо, 4 квітня вертоліт Ingenuity спустився на поверхню Марса з марсоходу Perseverance. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

До цього з'явився перший звіт про клімат на Марсі. Погода на цій планеті настільки нестабільна, що за півгодини температура може впасти з -20 до -25. А тиск у кілька разів нижче, ніж на Землі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України NASAвертолетМарс
Читайте також
Клімат на Марсі і відмова LG від смартфонів. Головне зі світу технологій
Прогноз погоди