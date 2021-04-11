Історичний запуск вертольота на Марсі довелося відкласти

Запуск вертольота Ingenuity , який прибув на Марс з марсоходом Perseverance, відклали у зв'язку з можливою несправністю. Політ мав відбутися сьогодні, 11 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA .

Повідомляється, що запуск перенесли на 14 квітня, оскільки виникли проблеми під час тестового запуску ротора вертольота-дрона. Зокрема, під час випробувань на швидкість обертання несучого гвинта надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.

"Команда управління вертольотом вивчає телеметрію для того, щоб зрозуміти, які виникли проблеми. Ми плануємо спробу керованого польоту вертольота Ingenuity не раніше, ніж в середу, 14 квітня", - зазначили в NASA.