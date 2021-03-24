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Вертолет NASA сделает первый полет на Марсе: когда это произойдет

Новина українською → Вашингтон, Среда 24 марта 2021 10:39
Вертолет NASA сделает первый полет на Марсе: когда это произойдет Фото: вертолет (nasa gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, состоится не ранее 8 апреля. Как планируется, этот полет займет около 30 секунд.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По словам руководителя полетами Ingenuity Говарда Грипа, высота первого полета составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.

Для этого уже нашли подходящую плоскую взлетно-посадочную площадку. В ближайшие дни к нему должен будет подъехать марсоход, с которого спустится вертолет.

Этот аппарат в течение суток должен будет зарядиться с помощью своей солнечной панели. Во время полетов на Марсе он будет осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг, оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Так заявил Илон Маск.

Отметим, марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance.

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