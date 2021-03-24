Вертолет NASA сделает первый полет на Марсе: когда это произойдет

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, состоится не ранее 8 апреля. Как планируется, этот полет займет около 30 секунд.

По словам руководителя полетами Ingenuity Говарда Грипа, высота первого полета составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.

Для этого уже нашли подходящую плоскую взлетно-посадочную площадку. В ближайшие дни к нему должен будет подъехать марсоход, с которого спустится вертолет.

Этот аппарат в течение суток должен будет зарядиться с помощью своей солнечной панели. Во время полетов на Марсе он будет осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг, оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.