Исторический шанс "Вильяреала" и Фергюсон для "МЮ": анонс финала Лиги Европы

Фактор Эмери

Для "Вильяреала" это первый финал в еврокубках. До этого лучшим результатом "желтой субмарины" на евроарене был полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда испанцы уступили еще одному клубу из Англии - "Арсеналу".

Несмотря на отсутствие опыта в финалах у клуба, его с лихвой хватит у наставника "Вильяреала" Энаи Эмери. Его и вовсе называют "королем Лиги Европы", ведь для него это будет пятый финал во втором по престижу еврокубке. В трех из них он побеждал с "Севильей" - в 2014, 2015 и 2016 годах. Кроме этого испанец в качестве тренера провел 92 матча в ЛЕ, что на 32 больше, чем у ближайшего преследователя.

Сила Фергюсона

У "МЮ", в отличие от соперника, опыта в решающих матчах еврокубков хватает. В активе манкунианцев три титула Лиги чемпионов и по одному Лиги Европы, Кубка кубков, Межконтинентального кубка и Клубного чемпиона мира. При этом лишь в 2017 году "красные дьяволы" праздновали победу в ЛЕ, переиграв 2:0 нидерландский "Аякс". Да и в прошлом сезоне "МЮ" дошли до полуфинала турнира.

Помимо этого совет может дать своему бывшему подопечному Оле-Гуннару Сульшеру легендарный экс-наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, который вместе с клубом отправился на финал в Гданськ.

"Есть кое-кто особенный, кто присоединился к нашей выездной вечеринке", - сообщила пресс-служба клуба накануне вылета на финал ЛЕ.

Сухая история

Клубы между собой встречались четыре раза в истории. При этом все поединки завершились с идентичным счетом - 0:0. Все встречи проходили в рамках Лиги чемпионов. Впервые клубы встретились в 2005 году, последний матч датирован 2008 годом.

Возвращение зрителей

Поединок пройдет на арене "Энерга" в Гданське. При этом на трибунах будут присутствовать 9500 зрителей. Оба клуба получили по 2 тысячи билетов, еще 2 тысяч "тикетов" реализовывались через сайт УЕФА для широкой публики. Оставшиеся 1,5 мест были зарезервированы для местного оргкомитета, УЕФА и национальных ассоциаций, а также коммерческих партнеров и вещателей.

Путь к финалу

"Вильяреал"

Победитель группы I

1/16 финала: "Зальцбург" (общий счет 4:1)

1/8 финала: "Динамо" Киев (4:0)

1/4 финала: "Динамо" Загреб (3:1)

1/2 финала: "Арсенал" (2:1)

"Манчестер Юнайтед"

Попал в Лигу Европы, заняв 3-е место на групповом этапе Лиги чемпионов

1/16 финала: "Реал Сосьедад" (4:0)

1/8 финала: "Милан" (2:1)

1/4 финала: "Гранада" (4:0)

1/2 финала: "Рома" (8:5)

Ориентировочные составы

"Вильяреал": Рульи - Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Коклен, Тригерос - Морено, Алькасер, Чуквуэзе

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - ван де Беек, Фред - Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба - Кавани

Где смотреть

Начало финала в 22:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на телеканалах "Футбол 2", а также Volia Football.