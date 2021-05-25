Исторический шанс "Вильяреала" и Фергюсон для "МЮ": анонс финала Лиги Европы

В среду, 26 мая, в польском Гданське состоится финал Лиги Европы сезона 2020/21. В решающем матче встретятся испанский "Вильяреал" и английский "Манчестер Юнайтед".
Подробнее о предстоящей встречей - в материале РБК-Украина.
Для "Вильяреала" это первый финал в еврокубках. До этого лучшим результатом "желтой субмарины" на евроарене был полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда испанцы уступили еще одному клубу из Англии - "Арсеналу".
Несмотря на отсутствие опыта в финалах у клуба, его с лихвой хватит у наставника "Вильяреала" Энаи Эмери. Его и вовсе называют "королем Лиги Европы", ведь для него это будет пятый финал во втором по престижу еврокубке. В трех из них он побеждал с "Севильей" - в 2014, 2015 и 2016 годах. Кроме этого испанец в качестве тренера провел 92 матча в ЛЕ, что на 32 больше, чем у ближайшего преследователя.
У "МЮ", в отличие от соперника, опыта в решающих матчах еврокубков хватает. В активе манкунианцев три титула Лиги чемпионов и по одному Лиги Европы, Кубка кубков, Межконтинентального кубка и Клубного чемпиона мира. При этом лишь в 2017 году "красные дьяволы" праздновали победу в ЛЕ, переиграв 2:0 нидерландский "Аякс". Да и в прошлом сезоне "МЮ" дошли до полуфинала турнира.
Помимо этого совет может дать своему бывшему подопечному Оле-Гуннару Сульшеру легендарный экс-наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, который вместе с клубом отправился на финал в Гданськ.
"Есть кое-кто особенный, кто присоединился к нашей выездной вечеринке", - сообщила пресс-служба клуба накануне вылета на финал ЛЕ.
Клубы между собой встречались четыре раза в истории. При этом все поединки завершились с идентичным счетом - 0:0. Все встречи проходили в рамках Лиги чемпионов. Впервые клубы встретились в 2005 году, последний матч датирован 2008 годом.
Поединок пройдет на арене "Энерга" в Гданське. При этом на трибунах будут присутствовать 9500 зрителей. Оба клуба получили по 2 тысячи билетов, еще 2 тысяч "тикетов" реализовывались через сайт УЕФА для широкой публики. Оставшиеся 1,5 мест были зарезервированы для местного оргкомитета, УЕФА и национальных ассоциаций, а также коммерческих партнеров и вещателей.
"Вильяреал"
"Манчестер Юнайтед"
Попал в Лигу Европы, заняв 3-е место на групповом этапе Лиги чемпионов
"Вильяреал": Рульи - Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Коклен, Тригерос - Морено, Алькасер, Чуквуэзе
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - ван де Беек, Фред - Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба - Кавани
Начало финала в 22:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на телеканалах "Футбол 2", а также Volia Football.
Напомним, также на этой неделе - в субботу, 26 мая, состоится финал Лиги чемпионов. Кубок разыграют "Манчестер Сити" и "Челси". При этом, как писало РБК-Украина, финальный матч перенесли из Стамбула в Порту.