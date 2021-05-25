Історичний шанс "Вільяреала" і Фергюсон для "МЮ": анонс фіналу Ліги Європи

Фактор Емері

Для "Вільяреала" це перший фінал в єврокубках. До цього найкращим результатом "жовтої субмарини" на євроарені був півфінал Ліги чемпіонів у сезоні 2005/06. Тоді іспанці поступилися ще одному клубу з Англії - "Арсеналу".

Незважаючи на відсутність досвіду у фіналах у клубу, його з лишком вистачить у наставника "Вільяреала" Енаї Емері. Його і зовсім називають "королем Ліги Європи", адже для нього це буде п'ятий фінал у другому за престижем єврокубку. У трьох з них він перемагав з "Севільєю" - в 2014, 2015 і 2016 роках. Крім цього іспанець в якості тренера провів 92 матчі в ЛЄ, що на 32 більше, ніж у найближчого переслідувача.

Сила Фергюсона

У "МЮ", на відміну від суперника, досвіду у вирішальних матчах єврокубків вистачає. В активі манкуніанців три титули Ліги чемпіонів і по одному Ліги Європи, Кубка Кубків, Міжконтинентального кубка і Клубного чемпіона світу. При цьому лише в 2017 році "червоні дияволи" святкували перемогу в ЛЄ, перегравши 2:0 нідерландський "Аякс". Та й минулого сезону "МЮ" дійшли до півфіналу турніру.

Крім цього Рада може дати своєму колишньому підопічному Оле-Гуннару Сульшеру легендарний екс-наставник "МЮ" Алекс Фергюсон, який разом з клубом відправився на фінал в Гданськ.

"Є дехто особливий, хто приєднався до нашої виїзної вечірки",- повідомила прес-служба клубу напередодні вильоту на фінал ЛЄ.

Суха історія

Клуби між собою зустрічалися чотири рази в історії. При цьому всі поєдинки завершилися з ідентичним рахунком - 0:0. Всі зустрічі проходили в рамках Ліги чемпіонів. Вперше клуби зустрілися в 2005 році, останній матч датований 2008 роком.

Повернення глядачів

Поєдинок пройде на арені "Енерга" в Гданську. При цьому на трибунах будуть присутні 9500 глядачів. Обидва клуби отримали по 2 тисячі квитків, ще 2 тисячі "тікетів" реалізовувалися через сайт УЄФА для широкої публіки. Решта 1,5 місць були зарезервовані для місцевого оргкомітету, УЄФА та національних асоціацій, а також комерційних партнерів і мовників.

Шлях до фіналу

"Вільяреал"

Переможець групи I

1/16 фіналу: "Зальцбург" (загальний рахунок 4: 1)

1/8 фіналу: "Динамо" Київ (4:0)

1/4 фіналу: "Динамо" Загреб (3:1)

1/2 фіналу: "Арсенал" (2:1)

"Манчестер Юнайтед"

Потрапив до Ліги Європи, посівши 3-е місце на груповому етапі Ліги чемпіонів

1/16 фіналу: "Реал Сосьєдад" (4:0)

1/8 фіналу: "Мілан" (2:1)

1/4 фіналу: "Гранада" (4:0)

1/2 фіналу: "Рома "(8:5)

Орієнтовні склади

"Вільяреал": Рульї - Маріо Гаспар, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Коклен, Тригерос - Морено, Алькасер, Чуквуезе

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван-Біссака, Байї, Магуайр, Шоу - ван де Бек, Фред - Решфорд, Бруну Фернандеш, Погба - Кавані

Де дивитися

Початок фіналу о 22: 00 за Києвом. Трансляція вестиметься на телеканалах "Футбол 2", а також Volia Football.