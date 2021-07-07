Исторический шанс. Сегодня Англия и Дания разыграют последнюю путевку в финал Евро

Прочность трех львов

Англия, демонстрирующая на этом Евро прагматичный футбол, и свои дивиденды с этого имеет по полной - "львы" являются единственной сборной, которая на чемпионатах Европы не пропускала в первых пяти матчах. Да и вовсе подобное достижение на крупном финальном турнире последний раз покорялось Италии аж в 1990 году. При этом англичане всего за первые пять матчей на Евро позволили лишь 10 раз пробивать своим соперникам в створ ворот Пикфорда.

Наставник Англии Гарет Саутгэйт считает, что залог успеха его команды в сплоченности.

"Я видел много сборных, которые вылетали с турниров, потому что у них не было такого духа, как у этих парней", - отмечал коуч "трех львов".

Причину такой сплоченной игры капитан английской сборной Харри Кейн объясняет культурой, которую Саутгэйт воспитал в команде.

"Он внушает всей команде спокойствие и чувство единства. Для него главное, чтобы мы держались вместе. Не важно, играешь ты, сидишь в запасе или не попадаешь в заявку. У нас по-настоящему командная атмосфера, мы все движемся в одном направлении", - отметил Кейн.

Помимо надежности в защите англичане установили в матче с Украиной также и голевой рекорд ЧЕ - сразу три гола Англия забила головой.

Также уверенности англичанам добавляет и фактор домашних стен - четыре из пяти матчей они проводили в Лондоне на Уэмбли. Лишь поединок с Украиной в четвертьфинале Англия играла фактически на выезде - в Риме. К слову, полуфиналы и финал также примет Уэмбли.

В итоге Англия всерьез рассчитывает на долгожданный триумф на чемпионате Европы, чего не случалось ни разу до этого. Лучшим результатом англичан на Евро было третье место в 1968-м и полуфинал в 1996-м годах.

Все за одного и шанс повторить историю

Для Дании это Евро началось просто кошмарно - в дебютном матче на турнире у, пожалуй, главной звезды команды Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. За этой историей наблюдали во всем мире. Благо футболиста удалось спасти. Тот поединок против Финляндии, когда и произошел случай с Эриксеном, датчане проиграли. Также Дания уступила и во втором матче против Бельгии, хотя, справедливости ради, ничью уж точно датчане заслужили, если и не победу. Но в последнем туре группового этапа датчане более чем уверенно разбили Россию 4:1 и вышли в плей-офф со второго места.

А далее был разгром Уэльса 4:0 и более скромная по счету, но все же достаточно уверенная по игре, победа над Чехией 2:1.

Эриксен, хоть и не поможет партнерам на поле, но помогает морально. К примеру, после выхода в полуфинал он написал в командный чат: "я горжусь вами".

До этого Дания лишь однажды играла в полуфинале - в 1992-м году. Тогда датчане в итоге стали чемпионами Европы. Причем на тот турнир датчане и вовсе не должны были ехать, упустив возможность завоевать путевку в отборе. Возможность выступить на Евро Дания получила из-за дисквалификации Югославии, которая была отстранена от турнира по политическим причинам.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс - Сака, Маунт, Стерлинг - Кейн

Дания: Шмейхель - Кристенсен, Кьер, Вестергор - Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле - Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

Где смотреть

Поединок состоится 7 июля в 22:00 по Киеву в Лондоне (Англия) на "Уэмбли". Транслировать матч будет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1, 2 и 3". Также РБК-Украина проведет текстовую онлайн трансляцию поединка.