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Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы

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Рим, Воскресенье 04 июля 2021 00:15
Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы Фото: англичане трижды украинцам забивали головой (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Англии, разгромив Украину в четвертьфинале Евро-2020, установила рекорд чемпионатов Европы. Сразу три из четырех голов англичане забили головой.

Об этом сообщает авторитетное статистическое издание Opta.

"Англия - первая команда в истории чемпионата Европы, которая забила три гола головой в одном матче", - сообщает издание.

Также англичане повторили свое достижение, забив трижды головой в одном матче на любом соревновании впервые с 2016 года, когда столько же забили Шотландии.

К слову, Англия в матче с Украиной забила столько же, сколько за все предыдущие матчи на Евро-2020. Игроком матча был признан Кейн, который отметился дублем.

Напомним, за Англию забивали дважды Кейн, Магуайр и Хендерсон. Единственный гол Кейна уже на 4-й минуте был забит ногой. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией, а Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля.

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