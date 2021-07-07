Історичний шанс. Сьогодні Англія і Данія розіграють останню путівку у фінал Євро

Міцність трьох левів

Англія, яка демонструє на цьому Євро прагматичний футбол, і свої дивіденди з цього має по повній - "kеви" є єдиною збірною, яка на чемпіонатах Європи не пропускала в перших п'яти матчах. Та й зовсім подібне досягнення на великому фінальному турнірі останній раз підкорювалося Італії аж в 1990 році. При цьому англійці всього за перші п'ять матчів на Євро дозволили лише 10 разів пробивати своїм суперникам у площину воріт Пікфорда.

Наставник Англії Гарет Саутгейт вважає, що запорука успіху його команди в згуртованості.

"Я бачив багато збірних, які вилітали з турнірів, тому що у них не було такого духу, як у цих хлопців", - зазначав коуч "трьох левів".

Причину такої згуртованої гри Капітан англійської збірної Харрі Кейн пояснює культурою, яку Саутгейт виховав у команді.

"Він вселяє всій команді спокій і почуття єдності. Для нього головне, щоб ми трималися разом. Не важливо, граєш ти, сидиш в запасі або не потрапляєш в заявку. У нас по-справжньому командна атмосфера, ми всі рухаємося в одному напрямку", - зазначив Кейн.

Крім надійності в захисті англійці встановили в матчі з Україною також і гольовий рекорд ЧЄ - відразу три голи Англія забила головою.

Також впевненості англійцям додає і фактор домашніх стін - чотири з п'яти матчів вони проводили в Лондоні на Уемблі. Лише поєдинок з Україною у чвертьфіналі Англія грала фактично На виїзді - в Римі. До слова, півфінали і фінал також прийме Уемблі.

У підсумку Англія всерйоз розраховує на довгоочікуваний тріумф на чемпіонаті Європи, чого не траплялося жодного разу до цього. Найкращим результатом англійців на Євро було третє місце в 1968-му і півфінал в 1996-му роках.

Всі за одного і шанс повторити історію

Для Данії Це Євро почалося просто кошмарно - в дебютному матчі на турнірі у, мабуть, головної зірки команди Крістіана Еріксена прямо на полі зупинилося серце. За цією історією спостерігали у всьому світі. Благо футболіста вдалося врятувати. Той поєдинок проти Фінляндії, коли і стався випадок з Еріксеном, данці програли. Також Данія поступилася і в другому матчі проти Бельгії, хоча, справедливості заради, нічию вже точно данці заслужили, якщо і не перемогу. Але в останньому турі групового етапу данці більш ніж впевнено розбили Росію 4:1 і вийшли в плей-офф з другого місця.

А далі був розгром Уельсу 4:0 і більш скромна за рахунком, але все ж досить впевнена по грі, перемога над Чехією 2: 1.

Еріксен, хоч і не допоможе партнерам на полі, але допомагає морально. Наприклад, після виходу в півфінал він написав в командний чат:"я пишаюся вами".

До цього Данія лише одного разу грала в півфіналі - в 1992-му році. Тоді данці в підсумку стали чемпіонами Європи. Причому на той турнір данці і зовсім не повинні були їхати, упустивши можливість завоювати путівку у відборі. Можливість виступити на Євро Данія отримала через дискваліфікацію Югославії, яка була відсторонена від турніру з політичних причин.

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Філліпс, Райс - Сака, Маунт, Стерлінг - Кейн

Данія: Шмейхель - Крістенсен, К'єр, Вестергор - Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле - Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

Де дивитися

Поєдинок відбудеться 7 липня о 22: 00 за Києвом у Лондоні (Англія) на "Уемблі". Транслювати матч буде телеканал "Україна", а також канали"Футбол 1, 2 і 3". Також РБК-Україна проведе текстову онлайн трансляцію поєдинку.