Историческая победа. Китай завоевал "золото" в смешанной эстафете по шорт-треку

Зимние Олимпийские игры продолжаются в Пекине. Сегодня исторической победой завершилась смешанная эстафета по шорт-треку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады.
За олимпийские медали в финале A соревнований боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады, после того, как нидерландская сборная, которая была фаворитом турнира, одержала победу в финале Б.
Почти сразу после выстрела стартового пистолета произошла масштабная авария, из-за которой старт пришлось повторить. Однако следующая авария вывела Канаду и Венгрию из борьбы.
Китайские спортсмены уверенно лидировали в последнем круге и смогли завоевать свое первое "золото" Пекина. Кроме того, это первое "золото" китайской сборной в смешанной эстафете по шорт-треку в истории Игр.
Результаты соревнований:
Сейчас медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине выглядит так:
Напомним, Украина начала с провала биатлонную гонку Олимпиады.
Также РБК-Украина рассказывало, кто завоевал первую золотую медаль Олимпиады в Пекине.