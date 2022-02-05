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Историческая победа. Китай завоевал "золото" в смешанной эстафете по шорт-треку

Автор: Дмитрий Левицкий

Зимние Олимпийские игры продолжаются в Пекине. Сегодня исторической победой завершилась смешанная эстафета по шорт-треку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады.

За олимпийские медали в финале A соревнований боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады, после того, как нидерландская сборная, которая была фаворитом турнира, одержала победу в финале Б.

Почти сразу после выстрела стартового пистолета произошла масштабная авария, из-за которой старт пришлось повторить. Однако следующая авария вывела Канаду и Венгрию из борьбы.

Китайские спортсмены уверенно лидировали в последнем круге и смогли завоевать свое первое "золото" Пекина. Кроме того, это первое "золото" китайской сборной в смешанной эстафете по шорт-треку в истории Игр.

Результаты соревнований:

  • "золото" - Китай (время: 2:37.348);
  • "серебро" - Италия (время: 2:37.364);
  • "бронза" - Венгрия (время: 2:40.900).

Сейчас медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине выглядит так:

Напомним, Украина начала с провала биатлонную гонку Олимпиады.

Также РБК-Украина рассказывало, кто завоевал первую золотую медаль Олимпиады в Пекине.

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ОлимпиадаПекинКитай