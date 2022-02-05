Историческая победа. Китай завоевал "золото" в смешанной эстафете по шорт-треку

За олимпийские медали в финале A соревнований боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады, после того, как нидерландская сборная, которая была фаворитом турнира, одержала победу в финале Б.

Почти сразу после выстрела стартового пистолета произошла масштабная авария, из-за которой старт пришлось повторить. Однако следующая авария вывела Канаду и Венгрию из борьбы.

Китайские спортсмены уверенно лидировали в последнем круге и смогли завоевать свое первое "золото" Пекина. Кроме того, это первое "золото" китайской сборной в смешанной эстафете по шорт-треку в истории Игр.

Результаты соревнований:

"золото" - Китай (время: 2:37.348);

(время: 2:37.348); "серебро" - Италия (время: 2:37.364);

(время: 2:37.364); "бронза" - Венгрия (время: 2:40.900).

Сейчас медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине выглядит так: