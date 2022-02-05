Історична перемога. Китай виборов "золото" у змішаній естафеті з шорт-треку

Зимові Олімпійські ігри тривають в Пекіні. Сьогодні історичною перемогою завершилася змішана естафета з шорт-треку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.
За олімпійські медалі у фіналі A змагань боролися команди Китаю, Італії, Угорщини та Канади, після того, як нідерландська збірна, яка була фаворитом турніру, перемогла у фіналі Б.
Майже відразу після пострілу стартового пістолета сталася масштабна аварія, через яку старт довелося повторити. Однак наступна аварія вивела Канаду та Угорщину з боротьби.
Китайські спортсмени упевнено лідирували в останньому колі та змогли вибороти своє перше "золото" Пекіна. Крім того, це перше "золото" китайської збірної у змішаній естафеті з шорт-треку в історії Ігор.
Результати змагань:
Наразі медальний залік зимової Олімпіади в Пекіні виглядає так:
Нагадаємо, Україна розпочала з провалу біатлонну гонку Олімпіади.
Також РБК-Україна розповідало, хто завоював першу золоту медаль Олімпіади в Пекіні.