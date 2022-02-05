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Історична перемога. Китай виборов "золото" у змішаній естафеті з шорт-треку

Автор: Дмитро Левицький

Зимові Олімпійські ігри тривають в Пекіні. Сьогодні історичною перемогою завершилася змішана естафета з шорт-треку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.

За олімпійські медалі у фіналі A змагань боролися команди Китаю, Італії, Угорщини та Канади, після того, як нідерландська збірна, яка була фаворитом турніру, перемогла у фіналі Б.

Майже відразу після пострілу стартового пістолета сталася масштабна аварія, через яку старт довелося повторити. Однак наступна аварія вивела Канаду та Угорщину з боротьби.

Китайські спортсмени упевнено лідирували в останньому колі та змогли вибороти своє перше "золото" Пекіна. Крім того, це перше "золото" китайської збірної у змішаній естафеті з шорт-треку в історії Ігор.

Результати змагань:

  • "золото" - Китай (час: 2:37.348);
  • "срібло" - Італія (час: 2:37.364);
  • "бронза" - Угорщина (час: 2:40.900).

Наразі медальний залік зимової Олімпіади в Пекіні виглядає так:

Нагадаємо, Україна розпочала з провалу біатлонну гонку Олімпіади.

Також РБК-Україна розповідало, хто завоював першу золоту медаль Олімпіади в Пекіні.

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ОлімпіадаПекинКитай