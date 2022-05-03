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"Історична помилка". Лавров відзначився скандальною заявою про євреїв і Гітлера: реакція світу

Новость на русском →
Вівторок 03 травня 2022 15:05
"Історична помилка". Лавров відзначився скандальною заявою про євреїв і Гітлера: реакція світу Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Висловлювання Сергія Лаврова про те, що євреї нібито є "найзапеклішими антисемітами", викликало хвилю засудження у світовому співтоваристві. Главу МЗС Росії звинуватили у расизмі, а його скандальну заяву назвали спробою виправдати масові вбивства українців.

Як світ реагує на слова Лаврова про єврейський народ – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сказав Лавров

1 травня під час інтерв'ю італійському каналу Rete4 міністр закордонних справ РФ спробував пояснити необхідність "денацифікації" України.

Він порівняв президента Володимира Зеленського з Гітлером, у якого, на думку Лаврова, також було єврейське коріння. Окрім того, глава МЗС РФ звинуватив в антисемітизмі самих євреїв.

"Зеленський висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродку", як у нас кажуть", - заявив Лавров.

Реакція Ізраїлю

В Ізраїлі висловлювання російського дипломата спровокувало скандал. З різкою критикою на адресу Лаврова виступили політики та представники багатьох громадських організацій. Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла РФ для роз'яснювальної бесіди.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннет виступив проти заяви Сергія Лаврова, назвав її брехнею, яка покликана "звинуватити євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були вчинені проти них, і тим самим звільнити гнобителів євреїв від їхньої відповідальності".

За словами Беннета, які наводить видання The Jerusalem post, жодна війна в наш час не є Голокостом і не схожа на Голокост. "Використання Голокосту єврейського народу як політичної зброї має бути негайно припинено", - зазначив ізраїльський прем'єр.

Керівник МЗС країни Яїр Лапід заявив, що Ізраїль чекає на вибачення. У Twitter він написав, що слова Лаврова "непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою". Лапід підкреслив, що найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі.

&quot;Історична помилка&quot;. Лавров відзначився скандальною заявою про євреїв і Гітлера: реакція світу

Керівник меморіального комплексу "Яд Вашем" Дані Даєм назвав заяву Сергія Лаврова образою жертв нацизму та пропагандою інверсії Голокосту – спробою перетворити жертв на злочинців.

У публікації ізраїльської газети Haaretz йдеться, що "гротескні" заяви глави російського МЗС про Гітлера розпалюють антисемітський вогонь у світі. Також видання опублікувало коментар Американського єврейського комітету, в якому організація висловлює думку про необхідність денацифікації у Москві, а не у Києві.

Позиція РФ

У відповідь на критику з боку Ізраїлю Міністерство закордонних справ Росії сьогодні звинуватило уряд Ізраїлю у підтримці "неонацистського режиму" у Києві.

У публікації в Twitter від 3 травня йдеться про те, що заява глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Яїра Лапіда є "антиісторичною".

&quot;Історична помилка&quot;. Лавров відзначився скандальною заявою про євреїв і Гітлера: реакція світу

Реакція України

Президент Володимир Зеленський вважає, що глава Міністерства закордонних справ Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів, а в РФ забули уроки Другої світової війни або ніколи їх не вчили.

За словами Зеленського, залишається питанням, чи посол Ізраїлю й надалі перебуватиме в Москві, враховуючи позицію РФ, і чи залишаться відносини в Ізраїлю з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що коментарі Лаврова демонструють ненависть Росії до інших народів, і російський дипломат не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм еліт РФ.

&quot;Історична помилка&quot;. Лавров відзначився скандальною заявою про євреїв і Гітлера: реакція світу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав висловлювання Лаврова "печерним антисемітизмом, що прикриває теорію змови, на якій будуються всі диктаторські режими".

Глава ОПУ нагадав, що перед тим як порівнювати Зеленського з Гітлером, який убив 6 мільйонів євреїв, РФ здійснило ракетну атаку на меморіал Бабин Яр. "Така неприкрита агресія росіян і неповага до історичної пам'яті цілих народів не повинні залишатися без відповіді", - наголосив Єрмак.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що намагаючись переписати історію, Москва шукає виправдання масових убивств українців.

&quot;Історична помилка&quot;. Лавров відзначився скандальною заявою про євреїв і Гітлера: реакція світу

У себе в Twitter він написав, що антисемітські заяви Лаврова є свідченням того, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Михайло Подоляк також підкреслив, що РФ неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому і не гребує застосовувати технології тероризму та геноциду.

Як відреагували на заяву Лаврова у Німеччині

Влада Німеччини назвала резонансну заяву глави МЗС РФ пропагандистською і настільки абсурдною, що не бачить необхідності її коментувати.

"Розповсюджувана Сергієм Лавровим російська пропаганда не потребує коментарів. Це абсурдно", - процитували офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта у France 24.

В Італії вважають інтерв'ю Лаврова сеансом політагітації

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступ Сергія Лаврова на італійському телеканалі виявився сеансом політичної агітації, а заяви російського дипломата про Гітлера назвав непристойними. Драгі розкритикував канал Rete4 за скандальний ефір із главою МЗС Росії.

"Те, що сказав Лавров, є помилкою. Частина про Гітлера справді непристойна. Телебачення вільно транслює ці думки. Говорили, що буде інтерв'ю, а насправді це був сеанс політичної агітації", - наголосив італійський прем'єр.

При цьому медіаконцерн Mediaset, якому належить канал Rete4, виступив на захист програми та рішення запросити Лаврова, заявивши, що глава МЗС РФ – це "друга людина в Росії", а інтерв'ю з ним нібито "документ сучасної історії".

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський заявив, що використання РФ аналогії з нацистами ображають пам'ять жертв Голокосту.

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