Істерика Путіна. Аналітики ISW проаналізували реакцію Росії на передачу Україні ЗРК Patriot

На тлі рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot Володимир Путін збільшив кількість заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Путін почав істерично звинувачувати США у "затягуванні" війни та намагався переконати, що американські
Натомість, як пояснили фахівці,
Нагадаємо, CNN пише, що Сполучені Штати вже найближчим часом розпочнуть навчання українських військових управлінню ЗРК Patriot.
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