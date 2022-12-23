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Істерика Путіна. Аналітики ISW проаналізували реакцію Росії на передачу Україні ЗРК Patriot

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тлі рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot Володимир Путін збільшив кількість заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін почав істерично звинувачувати США у "затягуванні" війни та намагався переконати, що американські

Натомість, як пояснили фахівці,

Нагадаємо, CNN пише, що Сполучені Штати вже найближчим часом розпочнуть навчання українських військових управлінню ЗРК Patriot.

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Війна Росії проти України