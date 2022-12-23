Истерика Путина. Аналитики ISW проанализировали реакцию России на передачу Украине ЗРК Patriot

На фоне решения Вашингтона о передаче Киеву ЗРК Patriot Владимир Путин увеличил количество заявлений, направленных на уменьшение помощи Запада в сфере безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Путин начал истерически обвинять США в "затягивании" войны и пытался убедить, что американские
Вместо этого, как объяснили специалисты,
Напомним, CNN пишет, что Соединенные Штаты уже в ближайшее время начнут обучение украинским военным управлению ЗРК Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.