Істеричне ниття пропагандистів. Подоляк розповів, що буде з РФ після вступу Фінляндії до НАТО

Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО повністю зануляє Російську Федерацію як глобального політичного гравця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, державу-агресора тепер чекає повна демілітаризація та денуклеаризація. Окрім цього буде зруйновано проросійське економічне та інформаційне лобі.

"Далі - обов'язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів", - написав Подоляк.