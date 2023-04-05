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Истерическое нытье пропагандистов. Подоляк рассказал, что будет с РФ после вступления Финляндии в НАТО

Новина українською →
Россия, Среда 05 апреля 2023 16:49
Истерическое нытье пропагандистов. Подоляк рассказал, что будет с РФ после вступления Финляндии в НАТО Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Стремительное вступление Финляндии в НАТО полностью зануляет Российскую Федерацию как глобального политического игрока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, государство-агрессора теперь ждет полная демилитаризация и денуклеаризация. Кроме этого, будет разрушено пророссийское экономическое и информационное лобби.

"Далее - обязательные демилитаризация, денуклеаризация, разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и истерический медвежонок нытья обиженных пропагандистов", - написал Подоляк.

Напомним, вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли у штаб-квартиры НАТО.

Следует отметить, что после вступления Финляндии в НАТО граница России с альянсом увеличилась.

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