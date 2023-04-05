Истерическое нытье пропагандистов. Подоляк рассказал, что будет с РФ после вступления Финляндии в НАТО
Стремительное вступление Финляндии в НАТО полностью зануляет Российскую Федерацию как глобального политического игрока.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
По его словам, государство-агрессора теперь ждет полная демилитаризация и денуклеаризация. Кроме этого, будет разрушено пророссийское экономическое и информационное лобби.
"Далее - обязательные демилитаризация, денуклеаризация, разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и истерический медвежонок нытья обиженных пропагандистов", - написал Подоляк.
Напомним, вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли у штаб-квартиры НАТО.
Следует отметить, что после вступления Финляндии в НАТО граница России с альянсом увеличилась.
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