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Истек мандат Нетаньяху на формирование правительства Израиля

Автор: Артур Родивилов

Мандат действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек 5 мая в полночь. Однако он так и не смог получить парламентское большинство.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Кто из израильских политиков следующим будет пытаться создать правящую коалицию, решит в ближайшие дни президент Израиля Реувен Ривлин.

По закону президент мог продлить мандат Биньямину Нетаньяху еще на две неделе. Так уже несколько раз происходило в предыдущие года, однако в этот раз шансы на успех действующего премьера и лидера правой партии "Ликуд" были мизерны и партия сама решила вернуть мандат президенту.

У президента есть три дня на консультации с лидерами представленных в Кнессете партий, однако он может обойтись без этой процедуры или сократить ее срок. Среди потенциальных кандидатов в премьеры - лидер оппозиции, глава центристской партии "Йеш атид" Яир Лапид. Есть также вероятность, что президент передаст мандат лидеру правой партии "Ямина" Нафтали Беннету или же вернет его в Кнессет - тогда любой из депутатов может попытаться сформировать правительство.

В Израиле право первым формировать правительство получает лидер партии, который получил больше всего рекомендаций депутатов и соответственно имеющий больший шанс получить правящую коалицию. Однако автоматический успех не гарантирован.

Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства (61 из 120 депутатов Кнессета) или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, которые не получат министерские портфели, все равно будет готова поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнессете.

В конце марта в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. По итогам голосования, Нетаньяху не получил большинство в Кнессете.

РБК-Украина сообщало, что в прошлом году против Нетаньяху в Израиле выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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