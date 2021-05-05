Истек мандат Нетаньяху на формирование правительства Израиля

Кто из израильских политиков следующим будет пытаться создать правящую коалицию, решит в ближайшие дни президент Израиля Реувен Ривлин.

По закону президент мог продлить мандат Биньямину Нетаньяху еще на две неделе. Так уже несколько раз происходило в предыдущие года, однако в этот раз шансы на успех действующего премьера и лидера правой партии "Ликуд" были мизерны и партия сама решила вернуть мандат президенту.

У президента есть три дня на консультации с лидерами представленных в Кнессете партий, однако он может обойтись без этой процедуры или сократить ее срок. Среди потенциальных кандидатов в премьеры - лидер оппозиции, глава центристской партии "Йеш атид" Яир Лапид. Есть также вероятность, что президент передаст мандат лидеру правой партии "Ямина" Нафтали Беннету или же вернет его в Кнессет - тогда любой из депутатов может попытаться сформировать правительство.

В Израиле право первым формировать правительство получает лидер партии, который получил больше всего рекомендаций депутатов и соответственно имеющий больший шанс получить правящую коалицию. Однако автоматический успех не гарантирован.

Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства (61 из 120 депутатов Кнессета) или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, которые не получат министерские портфели, все равно будет готова поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнессете.