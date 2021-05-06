Испытания Starship: корабль успешно приземлился

Как видно по видео, корабль SN15 удачно покинул Землю и поднялся приблизительно на 10 км.

После этого он перевернулся на бок и отправился назад на Землю. Посадка прошла плавно.

Отметим, что на этот раз Starship не взорвался и не повредился при посадке. Испытание можно считать удачным. Правда, после посадки он слегка загорелся, но его сразу же потушили.

При этом предыдущая версия корабля взорвалась через нескольк минут после посадки.