Испытания Starship: корабль успешно приземлился

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска сегодня провела испытания корабля Starship в Техасе. Испытания прошли успешно, корабль приземлился.
Трансляция испытаний велась в Youtube на канале компании SpaceX.
Как видно по видео, корабль SN15 удачно покинул Землю и поднялся приблизительно на 10 км.
После этого он перевернулся на бок и отправился назад на Землю. Посадка прошла плавно.
Отметим, что на этот раз Starship не взорвался и не повредился при посадке. Испытание можно считать удачным. Правда, после посадки он слегка загорелся, но его сразу же потушили.
При этом предыдущая версия корабля взорвалась через нескольк минут после посадки.
Напомним, предыдущая версия Starship взорвалась после посадки. Испытания проводили в плохую погоду.
Ранее сообщалось, что испытания Starship хотели провести в апреле, но их отменили.