Випробування Starship: корабель успішно приземлився

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска сьогодні провела випробування корабля Starship в Техасі. Випробування пройшли успішно, корабель приземлився.
Трансляція випробувань велася в Youtube на каналі компанії SpaceX.
Як видно по відео, корабель SN15 вдало покинув Землю і піднявся приблизно на 10 км.
Після цього він перекинувся на бік і відправився назад на Землю. Посадка пройшла плавно.
Зазначимо, що на цей раз Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці. Випробування можна вважати вдалим. Правда, після посадки він злегка загорівся, але його відразу ж загасили.
При цьому попередня версія корабля вибухнула через кілька хвилин після посадки.
Нагадаємо, попередня версія Starship вибухнула після посадки. Випробування проводили в погану погоду.
Раніше повідомлялося, що випробування Starship хотіли провести в квітні, але їх скасували.