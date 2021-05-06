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Випробування Starship: корабель успішно приземлився

Автор: Наталья Скороход

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска сьогодні провела випробування корабля Starship в Техасі. Випробування пройшли успішно, корабель приземлився.

Трансляція випробувань велася в Youtube на каналі компанії SpaceX.

Як видно по відео, корабель SN15 вдало покинув Землю і піднявся приблизно на 10 км.

Після цього він перекинувся на бік і відправився назад на Землю. Посадка пройшла плавно.

Зазначимо, що на цей раз Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці. Випробування можна вважати вдалим. Правда, після посадки він злегка загорівся, але його відразу ж загасили.

При цьому попередня версія корабля вибухнула через кілька хвилин після посадки.

Нагадаємо, попередня версія Starship вибухнула після посадки. Випробування проводили в погану погоду.

Раніше повідомлялося, що випробування Starship хотіли провести в квітні, але їх скасували.

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