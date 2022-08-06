США в ООН озвучили свою окончательную позицию относительно ядерного оружия
Соединенные Штаты выступают за ликвидацию ядерного оружия в мире. Однако признают, что есть определенные факторы, которые мешают достижению этой цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США Колина Кола во время выступления в ООН, обнародованное пресслужбой Пентагона.
"Несмотря на проблемы в текущей обстановке в области безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие с другими государствами, обладающими ядерным оружием, где это возможно, для снижения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", - сказал чиновник.
По его словам, ядерному разоружению мешают полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также ядерные угрозы со стороны Кремля.
Кроме этого, Кол добавил, что на вопрос нераспространения ядерного оружия оказывает давление:
- модернизация и расширение ядерного оружия Китаем;
- разработка ядерного оружия Ираном;
- подготовка нового ядерного испытания Северной Кореей.
Напомним, Кол подчеркнул, что Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза.
Ранее мы писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.