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США в ООН озвучили свою окончательную позицию относительно ядерного оружия

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 08:00
США в ООН озвучили свою окончательную позицию относительно ядерного оружия Фото: США озвучили свою окончательную позицию относительно ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты выступают за ликвидацию ядерного оружия в мире. Однако признают, что есть определенные факторы, которые мешают достижению этой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США Колина Кола во время выступления в ООН, обнародованное пресслужбой Пентагона.

"Несмотря на проблемы в текущей обстановке в области безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие с другими государствами, обладающими ядерным оружием, где это возможно, для снижения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", - сказал чиновник.

По его словам, ядерному разоружению мешают полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также ядерные угрозы со стороны Кремля.

Кроме этого, Кол добавил, что на вопрос нераспространения ядерного оружия оказывает давление:

  • модернизация и расширение ядерного оружия Китаем;
  • разработка ядерного оружия Ираном;
  • подготовка нового ядерного испытания Северной Кореей.

Напомним, Кол подчеркнул, что Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза.

Ранее мы писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

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Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие
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