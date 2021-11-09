Использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо, - генсек НАТО

Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе. Он сказал, что использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter генсека НАТО.
Он сообщил, что поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши.
"Использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе", - сообщил Столтенберг.
Ранее МИД Польши сообщил, что не исключает обращения к НАТО из-за миграционного кризиса.