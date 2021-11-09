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Использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо, - генсек НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе. Он сказал, что использование Беларусью мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter генсека НАТО.

Он сообщил, что поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши.

"Использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе", - сообщил Столтенберг.

Ранее МИД Польши сообщил, что не исключает обращения к НАТО из-за миграционного кризиса.

Напомним, в НАТО отреагировали на последние события, происходящие на польско-белорусской границе.

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