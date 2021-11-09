Використання Білоруссю мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно, - генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Він сказав, що використання Білоруссю мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку в Twitter генсека НАТО.
Він повідомив, що поговорив з президентом Анджеєм Дудою про серйозну ситуацію на кордоні Польщі.
"Використання Білорусією мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно. НАТО солідарно з Польщею і нашими союзниками в регіоні", - повідомив Столтенберг.
Раніше МЗС Польщі повідомило, що не виключає звернення до НАТО через міграційну кризу.