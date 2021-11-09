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Використання Білоруссю мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно, - генсек НАТО

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Він сказав, що використання Білоруссю мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку в Twitter генсека НАТО.

Він повідомив, що поговорив з президентом Анджеєм Дудою про серйозну ситуацію на кордоні Польщі.

"Використання Білорусією мігрантів в якості гібридної тактики неприйнятно. НАТО солідарно з Польщею і нашими союзниками в регіоні", - повідомив Столтенберг.

Раніше МЗС Польщі повідомило, що не виключає звернення до НАТО через міграційну кризу.

Нагадаємо, у НАТО відреагували на останні події, що відбуваються на польсько-білоруському кордоні.

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