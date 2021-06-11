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Виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!"

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Україна, П'ятниця 11 червня 2021 11:48
Виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" Фото: УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Андрій Василюк

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) 11 червня одноголосно затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Також як офіційний символ затверджено великий герб - карта України з Тризубом в центрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова УАФ Андрій Павелко.

Символи відтепер можуть офіційно використовуватися на міжнародній арені і в матчах національних збірних.

"Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!" - повідомив Павелко.

Також Виконком УАФ одноголосно - 45 членів "за" - затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом в центрі.

Нагадаємо, що УАФ обговорює з УЄФА збереження слогану "Героям слава" на футболках наших футболістів.

Раніше повідомлялося, що у Росії обурилися через нову форму українських футболістів, яка була запропонована для Євро 2020. Там заявили, що УЄФА повинна відреагувати й заборонити.

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