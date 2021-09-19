На испанском острове произошло извержение вулкана: людей эвакуируют

На испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Проводится эвакуация людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась всю неделю, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.
За последние семь дней было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.
Сегодня было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла.
Кроме того, пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.
Спасатели ранее предупреждали жителей о возможном извержении вулкана. Они уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.
Напомним, что в Китае произошло сильное землетрясение. В результате пострадали люди.
Ранее сообщалось, что в Испании произошел лесной пожар. Он уничтожил тысячи гектаров.