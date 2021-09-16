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В Китае в результате землетрясения пострадали 100 человек, есть погибшие

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Китай, Четверг 16 сентября 2021 17:57
В Китае в результате землетрясения пострадали 100 человек, есть погибшие Фото: в Китае в результате землетрясения пострадали 100 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В китайской провинции Сычевок произошло сильное землетрясение с амплитудой 6,0. Стихия унесла жизни нескольких человек и разрушила 1400 зданий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

В результате стихии обрушились 1,4 тысячи домов, около 6,4 тысячи зданий были сильно повреждены, однако в целом пострадали почти 29 тысяч.

Отмечается, на месте событий работают специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям, чтобы заняться ликвидацией последствий стихии. Вместе с Государственным бюро зерновых и материальных резервов, управление срочно выделило 2 тысячи палаток, 10 тысяч одеял и раскладных коек для оказания помощи местным органам власти, которые будут заниматься переселением людей.

Также известно о 3 погибших, 3 тяжело раненых и 100 пострадавших.

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