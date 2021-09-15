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В Испании локализовали масштабный лесной пожар, помогли дожди

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Испания , Среда 15 сентября 2021 16:55
В Испании локализовали масштабный лесной пожар, помогли дожди Фото: в Испании локализовали масштабный лесной пожар (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Испании в провинции Малага огнеборцы взяли под контроль масштабный лесной пожар. Стихия уничтожила более 10 тысяч гектаров территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Огнеборцы локализовали лесной пожар в районе хребта Сьерра-Бермеха. Стихия заставила покинуть свои дома около 3 тысяч человек и уничтожила 10 тысяч гектаров лесных угодий. Также известно об одной смерти среди спасателей.

Отмечается, что взять под контроль огонь удалось благодаря дождю, который длился несколько часов.

"Дождь, который продолжался много часов подряд, стал нашим лучшим союзником, в дополнение к труду членов пожарной команды", - заявил председатель регионального правительства Андалусии Хуанма Морено.

Пожарные продолжают бороться с отдельными очагами огня.

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