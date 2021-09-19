На іспанському острові сталося виверження вулкана: людей евакуюють

Підвищена сейсмічна активність в цьому районі спостерігалася весь тиждень, тому місцева влада оголосила про закриття лісових стежок на острові.

За останні сім днів було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів.

Сьогодні було зафіксовано 327 землетруси з максимальною магнітудою 4,2 бала.

Крім того, довелося почати евакуацію людей з обмеженою рухливістю з району виверження.

Рятувальники раніше попереджали жителів про можливе виверження вулкана. Вони уточнили, що попіл може випасти в населених пунктах Усть-Камчатського, Бистринського, Мільковського, Карагінського, а також Тігільського районів.