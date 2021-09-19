На іспанському острові сталося виверження вулкана: людей евакуюють
На іспанському острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха. Проводиться евакуація людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Підвищена сейсмічна активність в цьому районі спостерігалася весь тиждень, тому місцева влада оголосила про закриття лісових стежок на острові.
За останні сім днів було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів.
Сьогодні було зафіксовано 327 землетруси з максимальною магнітудою 4,2 бала.
#ÚLTIMAHORA— Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) September 19, 2021
Histórica erupción volcánica en La Palma #VolcánLaPalma pic.twitter.com/IDYyfaBXka
Крім того, довелося почати евакуацію людей з обмеженою рухливістю з району виверження.
Рятувальники раніше попереджали жителів про можливе виверження вулкана. Вони уточнили, що попіл може випасти в населених пунктах Усть-Камчатського, Бистринського, Мільковського, Карагінського, а також Тігільського районів.
Нагадаємо, що у Китаї стався сильний землетрус. В результаті постраждали люди.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії сталася лісова пожежа. Він знищив тисячі гектарів.