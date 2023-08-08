Іспанський тренер попрощався з жіночою збірною України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram фахівця .

36-річний іспанець оголосив, що покине тренерський місток "синьо-жовтих" 31 серпня. У цей день завершиться його контракт із Українською асоціацією футболу.

"Ситуація в країні не дозволяє нам продовжувати розбудову проєкту, тому ми вважаємо себе змушеними не продовжувати роботу. Ми прощаємося з гордістю, що залишили команду в кращому місці та зустріли чудових людей", – написав Кортес.

Тренер очолив збірну України в листопаді 2021 року. Під його керівництвом українки не змогли подолати кваліфікацію до ЧС-2023. "Синьо-жовті" фінішували третіми в групі з Іспанією, Шотландією, Угорщиною і Фарерами.

Восени жіноча збірна України візьме старт у Лізі націй. Українки потрапили до групи 3 Дивізіону B. Там їхніми суперницями будуть збірні Польщі, Греції та Сербії.