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Испанский тренер простился с женской сборной Украины

Новина українською →
Вторник 08 августа 2023 16:52
Испанский тренер простился с женской сборной Украины Фото: Луис Кортес не захотел продолжать работу в Украине (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес анонсировал близкий уход из команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram специалиста.

36-летний испанец объявил, что покинет тренерский мостик "сине-желтых" 31 августа. В этот день завершит действие его контракт с Украинской ассоциацией футбола.

"Ситуация в стране не позволяет нам продолжать развитие проекта, поэтому мы считаем себя вынужденными не продолжать работу. Мы прощаемся с гордостью, что оставили команду в лучшем месте и встретили замечательных людей", – написал Кортес.

Тренер возглавил сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством украинки не смогли преодолеть квалификацию ЧМ-2023. "Сине-желтые" финишировали третьими в группе с Испанией, Шотландией, Венгрией и Фарерами.

Осенью женская сборная Украины стартует в Лиге наций. Украинки попали в группу 3 Дивизион B. Там их соперницами будут сборные Польши, Греции и Сербии.

Испанский тренер простился с женской сборной Украины

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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