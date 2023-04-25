Іспанський ритейлер модного одягу Tendam повернеться на ринок РФ через компанію в Білорусі

Подібним чином раніше зробила компанія Mango, яка торік передала свої магазини російським компаніям.

Третій за величиною ритейлер модного одягу в Іспанії закрив свої 19 магазинів у Росії у березні минулого року.

"У березні Tendam домовилася з білоруською компанією ALC Belvirineja про передачу свого бізнесу в Росії за франчайзинговою угодою", - сказав Мікель

Він додав, що не знає, чи повернеться компанія до Росії у майбутньому чи продовжить працювати там через франшизу. Компанія мала близько 400 співробітників у Росії, і до війни на цю країну припадало 2% її продажів.