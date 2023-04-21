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Zara та Bershka можуть повернутися в Україну: названо терміни

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 21:34
Zara та Bershka можуть повернутися в Україну: названо терміни Фото: іспанська компанія одягу може повернутися в Україну до листопада, (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародна іспанська компанія Inditex Group може повернутись на український ринок вже в листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

"Українська команда Inditex щомісяця обговорює з центральним офісом можливість повернення в Україну і чекає, коли їм нададуть можливість відкритися", - заявив голова української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

За його словами, якщо Inditex прийме рішення про відкриття, то підготовка може початися з липня і займе місяць. В такому випадку торгові точки зможуть відкритись з серпня по листопад цього року.

"Позитивними факторами для повернення ритейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ і зниження інтенсивності та небезпеки обстрілів щонайменше для центру і заходу України влітку", - повідомив провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.

Як виявилось, іспанський ритейлер міг відновити діяльність в Україні вже навесні. Однак цього не сталося.

"Всередині компанії є люди, які вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре", - додає джерело Forbes.

Нагадаємо, Іспанський ритейл-гігант, якому належать популярні бренди Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, зупинив свою роботу в Україні з початком повномасштабної війни.

Гаврюшин зауважив, що ще один міжнародний ритейлер, який також планував відновити роботу в Україні після Нового року, - шведський H&M. Однак потім шведський ритейлер прийняв рішення відкрити свої українські магазини тільки після закінчення війни.

"Ми слідкуємо за розвитком подій в Україні, але найвищим пріоритетом для нас є безпека наших колег і клієнтів", - сказала старша радниця з питань комунікацій H&M Group Анніка Свенссон.

Ми повідомляли, що власник Zara та Bershka домовився про продаж бізнесу в Росії.

Хоча раніше в російських ЗМІ з'являлася інформація, що Bershka, Zara і Pull&Bear нібито повернуться до Росії цього року.

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