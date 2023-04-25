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Испанский ритейлер модной одежды Tendam вернется на рынок РФ через компанию в Беларуси

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 21:07
Испанский ритейлер модной одежды Tendam вернется на рынок РФ через компанию в Беларуси Фото: генеральный директор Tendam Жауме Микель (twitter.com/TendamRetail)
Автор: Дмитрий Браславский

Испанский ритейлер модной одежды Tendam снова откроет свои магазины в России через компанию в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Tendam Жауме Микеля, которое приводит Reuters.

Подобным образом, ранее сделала компания Mango, которая в прошлом году передала свои магазины российским компаниям.

Третий по величине ритейлер модной одежды в Испании закрыл свои 19 магазинов в России в марте прошлого года.

"В марте Tendam договорилась с белорусской компанией ALC Belvirineja о передаче своего бизнеса в России по франчайзинговому соглашению", - сказал Микель

Он добавил, что не знает, вернется ли компания в Россию в будущем или продолжит работать там через франшизу. Компания имела около 400 сотрудников в России, и до войны на эту страну приходилось 2% ее продаж.

Напомним, что международная испанская компания Inditex Group может вернуться на украинский рынок уже в ноябре этого года.

Мы сообщали, что владелец Zara и Bershka договорился о продаже бизнеса в России.

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