ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Испанский лоукостер запускает рейсы из Киева в Париж

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 13:28
Испанский лоукостер запускает рейсы из Киева в Париж Фото: Vueling запускает рейсы из Киева в Париж (vueling eu)
Автор: Александр Мороз

Испанский лоукостер Vueling с декабря запускает рейсы из Киева в Париж. Самолеты по этому маршруту будут летать между аэропортами "Борисполь" и "Орли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на систему бронирования билетов на сайте Vueling.

Сообщается, что рейс будет запущен с 5 декабря, стоимость билетов составит от 30 евро в одну сторону. Vueling будет летать по этому маршруту два раза в неделю.

Отметим, аэропорт "Орли" находится в 15 километрах от центра Парижа.

Напомним, после подписания Соглашения об открытом небе между Украиной и Европейским союзом лоукостер Wizz Air объявил о запуске рейсов из аэропортов "Киев" (Жуляны) и Львов в аэропорт Бове рядом с Парижем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Париж Авиакомпания
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили