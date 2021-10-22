Испанский лоукостер запускает рейсы из Киева в Париж

Испанский лоукостер Vueling с декабря запускает рейсы из Киева в Париж. Самолеты по этому маршруту будут летать между аэропортами "Борисполь" и "Орли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на систему бронирования билетов на сайте Vueling.

Сообщается, что рейс будет запущен с 5 декабря, стоимость билетов составит от 30 евро в одну сторону. Vueling будет летать по этому маршруту два раза в неделю. Отметим, аэропорт "Орли" находится в 15 километрах от центра Парижа.