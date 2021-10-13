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Wizz Air запустит 26 рейсов из четырех городов Украины

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Украина, Среда 13 октября 2021 12:11
Wizz Air запустит 26 рейсов из четырех городов Украины Фото: Wizz Air запустит 26 рейсов из четырех городов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Авиакомпания Wizz Air планирует запустить 26 новых рейсов из четырех городов Украины. Так, после расширения маршрутной сети у лоукостера будет 117 направлений из нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

В частности, в 2022 году планируется запуск 23 новых рейсов из четырех украинских аэропортов, а еще 3 направления откроют в декабре 2021 года.

По информации авиаперевозчика, после запуска новых маршрутов Wizz Air будет летать из Украины в 22 страны вместо нынешних 18.

Так, рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря текущего года, остальные - весной и летом 2022 года.

Список запланированных рейсов из Киева

  • Киев-Париж (Бове) - с 17 декабря 2021 года по понедельникам и пятницам;
  • Киев-Эйндховен - с 18 декабря, вторник, суббота;
  • Киев-Брюссель (Шарлеруа) - с 19 декабря, среда, воскресенье;
  • Киев-Ницца - с 3 мая 2022 года, вторник суббота;
  • Киев-Барселона - с 27 марта, понедельник, среда, пятница, суббота; с 1 августа - ежедневно;
  • Киев-Мадрид - с 3 мая, вторник, четверг, суббота; с 1 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;
  • Киев-Аликанте - со 2 июля, вторник, четверг, суббота;
  • Киев-Малага - с 3 мая, понедельник, пятница; с 3 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;
  • Киев-Порту - с 1 июля, понедельник, пятница;
  • Киев-Пальма-де-Майорка - с 1 августа, понедельник, пятница;
  • Киев-Ханья - со 2 августа, вторник, суббота;
  • Киев-Базель-Мюлуз-Фрайбург-с 1 августа, понедельник, пятница;

Список запланированных рейсов из Львова

  • Львов - Мадрид-с 27 марта, четверг и воскресенье;
  • Львов-Эйндховен - с 27 марта, четверг и воскресенье;
  • Львов - Париж (Бове) - с 28 марта, понедельник, среда, пятница;
  • Львов-Барселона - с 28 марта, понедельник, пятница; с 1 июня - понедельник, среда, пятница;
  • Львов-Ницца - с 1 июня, среда, воскресенье;
  • Львов - Тревизо (Венеция) - со 2 июня, четверг, воскресенье;
  • Львов-Брюссель (Шарлеруа) - с 1 июня, среда, пятница;
  • Львов-Афины - с 4 июня, вторник, суббота;
  • Львов-Салоники - со 2 июня, четверг, воскресенье.

Список запланированных рейсов из Одессы

  • Одесса-Лондон (Лутон) - с 27 марта, четверг и воскресенье;
  • Одесса - Пардубице (Прага) - со 2 июля, вторник, суббота;
  • Одесса-Афины - со 2 июля, вторник, суббота;
  • Харьков-Салоники - с 29 марта, вторник, суббота;
  • Харьков-Пардубице - со 2 июня-четверг, воскресенье.
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