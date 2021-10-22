Іспанський лоукостер запускає рейси з Києва до Парижа

Іспанський лоукостер Vueling з грудня запускає рейси з Києва до Парижа. Літаки за цим маршрутом літатимуть між аеропортами "Бориспіль" та "Орлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на систему бронювання квитків на сайті Vueling.

Повідомляється, що рейс буде запущений з 5 грудня, вартість квитків складе від 30 євро в одну сторону. Vueling буде літати за цим маршрутом два рази на тиждень. Зазначимо, аеропорт "Орлі" знаходиться в 15 кілометрах від центру Парижа.