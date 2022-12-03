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Іспанська поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою

Фото: Іспанська поліція дізналася, звідки було відправлено листи з вибухівкою (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поліція Іспанії заявила, що шість листів із вибухівкою було відправлено з північного міста Вальядолід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Зазначається, що більшість з них знешкодили.

Агенти ще не встановили особу відправника, що, за словами джерел газети, буде важко зробити. Листи були поміщені до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження.

На думку Національного суду, де розслідується справа, авторство всіх листів з бомбами "має одне походження". Усіх були відправлені з території Іспанії.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Інший пакет з вибухівкою відправили також компанії Instalaza, яка виробляє зброю, яку відправляє Україна.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів з вибухівкою.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще кілька представництв України за кордоном отримали листи з конкретними погрозами.

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Іспанія