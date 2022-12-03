Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой

Отмечается, что большинство из них были обезврежены.

Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были помещены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.

По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами "соответствует одному происхождению". Все были отправлены с территории Испании.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Другой пакет со взрывчаткой отправили также компании Instalaza, производящей оружие, отправляемое Украине.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще несколько представительств Украины за границей получили письма с конкретными угрозами.

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