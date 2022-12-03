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Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой

Фото: Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Полиция Испании заявила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что большинство из них были обезврежены.

Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были помещены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.

По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами "соответствует одному происхождению". Все были отправлены с территории Испании.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Другой пакет со взрывчаткой отправили также компании Instalaza, производящей оружие, отправляемое Украине.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще несколько представительств Украины за границей получили письма с конкретными угрозами.

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Испания