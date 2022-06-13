В Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море

Грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в испанский порт А-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику.

"Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании по морю, используя новый морской маршрут, открытый в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом портов Украины на Черном море с начала войны", - говорится в заявлении группы производителей кормов для животных под названием Agafac.

По словам директора компании Бруно Биде, прибывшая партия поможет восстановить возможность импорта из Украины.

Он сказал, что региональная группа производителей кормов для животных из Галисии Agafac обычно импортирует 40% кукурузы из Украины в период с января по июнь каждого года, что является частью общего объема в 1 миллион тонн кукурузы, который она ежегодно импортирует для корма скота.

В заявлении Agafac говорится, что партия кукурузы выехала из западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию, после чего была погружена на корабль в польском порту Свиноуйсьце в Балтийском море.