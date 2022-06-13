До Іспанії прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море

Вантажне судно Alppila, що перевозило кукурудзу, прибуло в іспанський порт А-Корунья і має бути розвантажено до вівторка.

"Це перша партія українського зерна, яка досягла північного заходу Іспанії по морю, використовуючи новий морський маршрут, відкритий в Балтійському морі, щоб уникнути блокади російським флотом портів України на Чорному морі з початку війни", - йдеться в заяві групи виробників кормів для тварин під назвою Agafac.

За словами директора компанії Бруно біде, прибула партія допоможе відновити можливість імпорту з України.

Він сказав, що регіональна група виробників кормів для тварин з Галісії Agafac зазвичай імпортує 40% кукурудзи з України в період з січня по червень кожного року, що є частиною загального обсягу в 1 мільйон тонн кукурудзи, який вона щорічно імпортує для корму худоби.

У заяві Agafac говориться, що Партія кукурудзи виїхала із Західної України на вантажівках до Польщі і Румунії, після чого була занурена на корабель в польському порту Свіноуйсьце в Балтійському морі.