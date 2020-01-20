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На Іспанію обрушився шторм "Глорія", є жертви

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 20:37
На Іспанію обрушився шторм "Глорія", є жертви
Ілюстративне фото (NOAA via Getty Images)

На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину

На Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія", в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як повідомляється, влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації.

На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментере.

В результаті сильного снігопаду та вітру на сході країни припинив свою роботу аеропорт Аліканте. Крім того, через негоду перекрили 30 доріг.

Сильний шторм пошкодив забудову в прибережній частині муніципалітету Ґанді (провінція Валенсія), а також в інших містах.

Синоптики попереджають, що негода триватиме до середи, 23 січня.

Нагадаємо, в результаті обвалу даху декількох будівель, що спричинили снігопади і дощі, в декількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб. Інциденти, спричинених негодою, відбулися в провінціях Герат і Кандагар.

Крім того, на початку січня в північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважалися зниклими безвісти.

Додамо також, 28 грудня в США з-за сильного снігового шторму загинули щонайменше дві людини. Так, один із загиблих потрапив у ДТП через складну ситуацію на дорогах.

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