ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за снегопадов в Афганистане погибли почти 20 человек

Новости » Происшествия     12.01.2020 - 19:17
Из-за снегопадов в Афганистане погибли почти 20 человек
Иллюстративное фото (GettyImages)

Люди погибли в отдельных случаях обвала крыши зданий на западе и юге Афганистана

В результате обвала крыши нескольких зданий, который повлечет снегопады и дожди, в нескольких провинциях Афганистана погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1tvnews.

Инциденты, вызванных непогодой, произошли в провинциях Герат и Кандагар.

"По меньшей мере 16 человек погибли в отдельных случаях обвала крыши зданий на западе и юге Афганистана", - заявили местные чиновники.

Так, пресс-секретарь губернатора провинции Бахир Ахмади.Зокрема, в Кандагаре непогода вызвала восемь смертей и 14 случаев травмирования людей.

Напомним, специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото в конце 2019 года заявил, что в Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей.

Как писало РБК-Украина, в начале января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считались пропавшими без вести.

Добавим также, 28 декабря в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Так, один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.

В Черновицкой области в снежном замете оказались более 10 автомобилей В Украине объявили открытым снеголавинный сезон
Новости Украины АфганистанСнегопад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь